Apple verhoogt beloning voor het vinden van fout in systeem naar 1 miljoen dollar

Politie stuurt per ongeluk pornolink rond in sms-bom

8 augustus De politie heeft vanochtend een pijnlijke fout gemaakt bij het versturen van een sms-bom over een dodelijke woningbrand in Nieuwleusen. In het bericht stond een link. Wie daar op klikte, kwam op een pornosite terecht in plaats van de website van de politie.