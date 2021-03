Apple presenteert in juni nieuwe producten: dit staat er op de planning

In juni dit jaar organiseert Apple een groot evenement waarbij vermoedelijk nieuwe updates en producten uit de doeken worden gedaan. We zetten de verwachtingen voor de presentatie op een rij.

Op maandag 7 juni trapt Apple zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC af. Normaliter komen ontwikkelaars van apps voor iPhones en Macs dan samen in Californië, waar ze conferenties van experts op hun vakgebied kunnen volgen. Dit jaar loopt het door de coronacrisis iets anders, waardoor alles online wordt georganiseerd.

WWDC wordt altijd afgetrapt met een grote presentatie, waarbij topman Tim Cook samen met zijn collega’s de plannen voor het komende jaar presenteert. Formeel is het een praatje waarbij Cook de grote softwareplannen bespreekt, maar in de praktijk onthult hij vaak ook nieuwe producten.

Die kans is ditmaal iets groter, omdat het al vrij lang geleden is sinds de laatste productpresentatie van het bedrijf. Geruchten over een evenement in maart kwamen meermaals voorbij, maar die maand ging voorbij zonder de verwachte Apple-onthullingen.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op ingewijden en experts. Hoewel het bedrijf nog niet heeft verteld wat er aangekondigd zal worden, is een hoop namelijk al gelekt of op basis van voorgaande jaren te raden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De grote speler: iOS 15

De kans is buitengewoon groot dat Apple tijdens het juni-evenement zijn grote nieuwe software-update voor de iPhone zal presenteren. Dat gebeurde tot dusver ieder jaar tijdens WWDC, wat betekent dat ditmaal iOS 15 gepresenteerd zal worden. Dat moet een update worden die niet alleen foutjes en mankementen oplost, maar ook totaal nieuwe functies aan je toestel toevoegt.

Ingewijden vermoeden dat iOS 15 het mogelijk maakt de standaard-apps op je telefoon verder aan te passen. Dat kan al deels sinds iOS 14, waarin je de standaard webbrowser en mailapp kunt veranderen. In een testversie van iOS 14.5 kon ook de standaard muziekapp worden veranderd. Vermoedelijk zullen meer soorten apps hiervoor in aanmerking komen.

Het is waarschijnlijk slechts een kleine toevoeging in een lijst met nog grotere vernieuwingen in iOS 15, maar tot dusver is weinig gelekt. Waarschijnlijk zal in juni pas duidelijk worden wat er precies zal veranderen.

Grote updates voor Mac, Apple Watch, iPad en Apple TV

Naast de iPhone worden voor de Mac, Apple Watch, iPad en Apple TV op 7 juni waarschijnlijk ook grote update gepresenteerd. Functies daarvan zullen deels afwijken van de iOS 15-update, omdat Apple voor ieder platform eigen software ontwikkelt.

Verwachting is dat op 7 juni meteen vroege testversies van alle nieuwe software verschijnen. Die kunnen alleen appmakers installeren en is dan nog vrij onstabiel. Ergens in september zouden de definitieve updates voor iedereen worden uitgebracht.

Gadgets om je spullen mee terug te vinden

Geruchten wijzen al lange tijd op de komst van Apples nieuwe AirTags. Dat zijn piepkleine gadgets die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos kunt hangen of in een portemonnee kunt steken, die vervolgens draadloos met je iPhone verbinden. Ben je iets kwijt, dan zal een bijbehorende app laten zien waar voor het laatst verbinding werd gemaakt.

Volgens experts staat Apple al bijna een jaar op het punt de AirTags te onthullen, wat de kans groot maakt dat ze op WWDC worden gepresenteerd. Aan de andere kant: dat vermoeden bestond ook bij de vorige paar Apple-evenementen, toen uiteindelijk niks uit de doeken werd gedaan.

Nieuwe iPads en Macs

Apple is druk bezig met het vernieuwen van zijn iPads: de iPad Pro en Air kregen een totaal nieuw ontwerp, dat naar verwachting op termijn ook voor de iPad Mini gebruikt zal worden. Bovendien denken bronnen dat een nieuwe iPad Pro nagenoeg klaar voor het grote publiek is.

Het is nog de vraag of tijdens WWDC meerdere nieuwe iPads worden gepresenteerd, maar er is een kans dat in elk geval één uit de doeken wordt gedaan. Daarnaast zou Apple wel eens nieuwe Macs kunnen presenteren. Het bedrijf zou werken aan een herontworpen iMac met dunnere schermranden.

Andere producten?

Apple investeert op het moment fors in zijn AirPods-oordoppen, maar heeft relatief recent nog zijn bijbehorende koptelefoon gepresenteerd. Het onthullen van nieuwe modellen is daarom wellicht geen prioriteit op WWDC. Over een nieuwe Apple TV wordt al langere tijd gefluisterd, maar ook dat zal wellicht op zich laten wachten.

De komst van nieuwe iPhones in juni is heel onwaarschijnlijk: die bewaart het bedrijf voor het najaar. Soms wordt al eerder een budgetmodel onthuld, zoals vorig jaar. Geen enkel gerucht wijst echter op een opvolger hiervan in 2021. Wie een nieuwe iPhone wil, moet dus nog even wachten tot september.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.