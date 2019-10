Apple Pay zorgt ervoor dat bankpas uitsterft

Contactloos betalen met je mobiel is niet voorbehouden aan alleen Apple-gebruikers. Ook voor Android-telefoons zijn er mogelijkheden. Banken hebben hun eigen app, of er is Google Pay en Android Pay, maar dat laatste kwam niet echt van de grond. ,,In de eerste week dat we live waren, hadden we evenveel klanten op Apple Pay als op Android in vier jaar. En dat is niet opgehouden. Het blijft gestaag doorgroeien. We zien nu ook een groei bij Android door de zuigkracht van Apple. Onze klantenservice kreeg zelfs vragen als: ik heb een Samsung, kan ik ook Apple Pay gebruiken?”



De ING-klanten met een iPhone gebruiken Apple Pay continu; het is geen gadget voor een paar keer proberen. ,,Apple Pay-gebruikers laten hun bankpasjes thuis, merken we. De klantervaring is ook heel goed'', zegt Popping. De pincode is bij de iPhone vervangen door de vingerafdruk of gezichtsherkenning. Met een laptop van Apple kunnen gebruikers ook met Apple Pay betalen en ook de Apple Watch kan als bankpas fungeren. Even het horloge bij de betaalterminal houden en het is gepiept.



Een en ander betekent dat het bankpasje langzaam gaat verdwijnen. ,,We kunnen al zonder, maar bij betalen is er meer sprake van evolutie dan revolutie. We zijn van de bankpas naar de contactloze bankpas gegaan en nu naar het mobieltje als betaalmiddel. Mensen moeten wennen aan de nieuwe mogelijkheden. Tieners zullen zich afvragen: waarom heb ik nog een bankpas? Maar dat geldt niet voor iedereen. We hebben ook nog overschrijvingskaarten en acceptgiro's die gebruikt worden”, zegt Popping.