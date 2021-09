Apple organiseert grote iPhone-aankondiging: deze hints zitten volgens fans in de uitnodiging verstopt

Hoewel Apple niks over de nieuwe iPhones heeft gezegd, is het nagenoeg een zekerheid dat de toestellen op 14 september worden getoond. Het bedrijf doet dit al jarenlang traditiegetrouw in september, met als enige uitzondering de iPhone 12 vorig jaar. Toen werd de presentatie noodgedwongen uitgesteld wegens de coronapandemie.

Wat er naast de iPhone 13 getoond zal worden, is echter een mysterie. Anonieme bronnen en marktanalisten hebben al het één en ander naar buiten gebracht, zoals de komst van een nieuwe Apple Watch, maar de kans is net zo groot dat al deze speculatieve producten pas op een later moment worden aangekondigd.

Traditie onder Apple-fans

Toch denken sommige Apple-fans een idee te hebben, waarbij ze teruggrijpen op een aloude traditie. Het techbedrijf heeft een simpele afbeelding met de tekst ‘California streaming’ gestuurd naar de pers, als uitnodiging voor het evenement. Een uitnodiging waarin volgens de meest fanatieke Apple-adepten hints naar de geplande producten verstopt zitten.

Volledig scherm De uitnodiging die Apple naar de pers verstuurde. © Apple

Ervaring leert overigens dat dit lang niet altijd het geval is: volgens critici is de uitnodiging niks meer dan een leuke plaat, waar niks van af te lezen valt. Maar dat houdt fans niet tegen om te speculeren. We zetten een paar van de populairste theorieën onder elkaar - neem ze met een flinke korrel zout.

Een roségouden iPhone 13

Achter het Apple-logo en het gebergte op de uitnodiging prijkt een blauwe lucht, die aan de onderzijde roze kleurt door de zonsondergang. De theorie: dit verwijst naar een nieuwe kleur voor de iPhone 13.

Apple introduceert bij nieuwe iPhones vaak een nieuwe kleuroptie. De iPhone 12 Pro is er in het donkerblauw, net als de hemel in deze plaat. Zou de roze zonsondergang dan refereren aan een nieuwe, roségouden variant?



Betere zoom op de camera

Het Apple-logo is ditmaal transparant en hangt boven een gebergte. Midden in het logo wordt het verste punt hiervan gearceerd, als de viewfinder van een camera die iets van ver probeert te fotograferen.



Het zou wellicht verwijzen naar een verbeterde camera in de iPhone 13. Omdat het logo zich richt op een verre locatie, gaat het daarmee wellicht om een verbeterde zoomcamera in de telefoon.

Verbeterde slaapfuncties in de iPhone of Apple Watch

De slogan van de Apple-uitnodiging is dit jaar ‘California streaming.’ In het eerste opzicht geen gekke tekst: wegens de coronapandemie is er geen ‘echte’ onthulling die door journalisten wordt bijgewoond, maar zal het in Californië gelegen Apple het evenement online streamen.



Een beetje complotdenker kan er nog iets meer in lezen: de tekst is een regelrechte verwijzing naar het liedje ‘California Dreamin’ van The Mamas & the Papas, wat weer te maken kan hebben met geplande slaapfuncties van het bedrijf.

Wellicht dat de iPhone 13 beter je slaappatroon kan volgen, of misschien wordt de slaapfunctionaliteit van de Apple Watch uitgebreid bij een nieuw model.

Meer functies voor Siri

De blauwe streep op het water lijkt simpelweg de reflectie van het Apple-logo dat erboven hangt. Maar wie een beetje met zijn of haar ogen knijpt, zou hierin ook de streep kunnen zien die stemassistent Siri toont als ze praat.



Het zou wel eens een hint kunnen zijn naar nieuwe functies voor de stemassistent. Of het is gewoon een streep.

Plannen met augmented reality

De uitnodiging staat ook op de website van Apple. Wie deze op een iPhone bezoekt, kan daar een speciale augmented reality-variant activeren. De camera van je telefoon activeert en toont in het midden van je kamer een zwevend Apple-logo. Beweeg daarnaartoe en je ziet aan de binnenkant de datum van de presentatie.



Een leuke easter egg voor de grootste fans, en Apple gebruikte vaker augmented reality voor uitnodigingen. Maar het zou ons niet verbazen als het hint naar plannen met de technologie. Topman Tim Cook roept al jaren dat hij augmented reality ziet als de volgende grote technologische stap.

Maar of we meteen Apples slimme bril moeten verwachten? Alles kan, maar dan heeft het bedrijf die plannen wel heel goed geheim gehouden. Tot nu toe is er namelijk weinig concreets over zo’n apparaat gelekt.

Apple-event op 14 september

Over pakweg een week weten we welke van deze vergezochte theorieën achteraf bleek te kloppen. Het iPhone-evenement gaat 14 september om 19.00 uur van start, waar deze site ook verslag van zal doen.



