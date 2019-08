Apple ontslaat medewerkers die naar Siri-fragmenten luisterden

review Als Max Verstappen over het virtuele circuit met deze giganti­sche monitor

21 augustus Fan van Formule 1? Of houd je gewoon van gigantische beeldschermen in het algemeen? Zoek niet verder. Deze ‘Superwide’ monitor van Samsung is in ieder geval al imposant om te zien. Maar is het z’n prijskaartje van ruim 1200 euro wel waard? Hardware Info ging op onderzoek uit.