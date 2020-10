Apple kondigt vier modellen van iPhone 12 en slimme speaker aan: bekijk ze hier

De iPhones ondersteunen 5G en hebben een verbeterde processor. Ook het uiterlijk is ietwat veranderd. De telefoons zijn rechthoekiger en grijpen terug naar het design van de iPhone 4 en de iPad Pro. Ook is de constructie en het glas verbeterd, waardoor de apparaten volgens Apple beter tot 4 keer beter tegen schade bestand zijn. De nieuwe iPhones hebben een nieuw soort glas dat Apple aanduidt als ‘ceramic shield’, wellicht een variant op de deze zomer verschenen Gorilla Glass Victus. De modellen kunnen bovendien de druk van zes meter onder water weerstaan met een ip68-rating.

De nieuwe iPhones hebben niet langer een adapter of bedrade oortjes in de doos, iets waarover al langer geruchten gingen. Daardoor is de doos kleiner en passen er in dezelfde ruimte voor transport 70 procent meer iPhones. Apple presenteerde het weglaten van de lader en bedrade oortjes als milieumaatregel en sprak de hoop uit dat andere fabrikanten de stap volgen.

Volledig scherm © via REUTERS Daarnaast zijn ze uitgerust met de nieuwe A14 Bionic-chip, die nog sneller is. Apple stapt niet over het snellere USB-C, maar houdt vast aan zijn Lightning-poort. Wel heeft de fabrikant sensors en magneten toegevoegd aan zijn systeem voor draadloos laden, waardoor draadloze laders aan de achterkant klikken. Dat werkt bovendien met hoesjes, waaronder een portemonneehoesje.

iPhone 12 Pro

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben een glazen achterkant, roestvrijstalen behuizing en zijn uitgerust met een LiDAR-sensor. Met zo’n sensor kan de iPhone beter 3D en diepte inschatten, maar ook de scherpte van foto's en video’s snel verstellen.

Het oledscherm is groter en heeft een hogere resolutie met een verbeterde camera-module ten opzichte van de iPhone 11 Pro. De Pro-modellen zijn dan weer aantrekkelijk voor mensen die veel gebruik maken van de camera. Die is dan ook flink verbeterd, volgens het bedrijf.

De ‘goedkopere’ iPhone 12 en iPhone 12 Mini hebben twee cameralenzen, krijgen een oled-scherm en ondersteunen ook 5G. Daarnaast krijgen ze de A14 Bionic-chip. De iPhone 12 Mini is de kleinste iPhone op de markt en wordt in Amerika voor 699 dollar verkocht.

De iPhone 12 en 12 Pro komen op 23 oktober uit voor 909 en 1159 euro, de 12 mini en 12 Pro Max verschijnen op 13 november voor 809 en 1259 euro.

Het is voor het eerst dat Apple een mini-model van een iPhone heeft gepresenteerd. Wel verschenen eerder een iPad mini en Mac mini. Het is ook voor het eerst dat Apple vier iPhones tegelijk presenteert. Vorig jaar, in 2018 en 2017 liet Apple drie iPhones tegelijk zien.

HomePod Mini

Volledig scherm HomePod © Apple

Ook kondigde Apple de HomePod Mini aan, een slimme speaker die lijkt op Google's Nest speakers en Amazon's Alexa-speakers. De techgigant belooft goed geluid voor een speaker van zo’n formaat en heeft ondersteuning voor Apple's spraakassistent Siri.

HomePod-speakers krijgen een nieuwe Intercom-functie, waarmee gebruikers kunnen communiceren via de speakers als ze er meerdere in huis hebben. Intercom-berichten worden ook op verbonden iPhones, iPads en Apple Watches getoond. Op die apparaten worden de berichten echter niet direct afgespeeld, dat gebeurt wel op de HomePod mini.

De HomePod mini is Apples tweede slimme speaker. De oorspronkelijke HomePod werd in 2017 geïntroduceerd. Het oude model, dat ruim driehonderd euro kost blijft in het assortiment. De HomePod mini verschijnt in de VS voor 99 dollar. Op het moment van schrijven staat de kleine speaker nog niet op de Nederlandse Apple-website.

