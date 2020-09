Apple kondigt nieuwste producten aan tijdens jaarlijkse persconferentie: iPads, Watch en iOS

Nieuwe iPads

De achtste generatie iPad is flink krachtiger dan zijn voorganger. De tablet heeft een scherm van 10,2 inch en een nieuwe A12-chip. Het apparaat zal 329 dollar gaan kosten.

Ook kondigt Apple een nieuwe iPad Air aan. De iPad Air zal in 2020 qua design min of meer gelijk worden getrokken met de iPad Pro. Dat wil zeggen: dunnere schermranden en geen homeknop meer. Het apparaat zal -net als bijvoorbeeld de nieuwere iPhones- volledig worden bestuurd door te swipen. Het scherm van de iPad Air is 10,9 inch en de tablet draait op de nieuwe A12-chip. Het model kost 599 dollar.

Besturingssystemen

Volledig scherm iOS 14 op iPad en iPhone. © Tweakers

De nieuwste besturingssystemen voor de producten van Apple zijn vanaf morgen (16 september) overal beschikbaar. Het gaat om iOS 14 voor iPhones en iPads, watchOS 7 voor de smartwatches en tvOS voor Apple TV. De softwareupdate voor iMac’s en Macbooks verschijnt later dit jaar.

Apple Watch Series 6 en SE

Volledig scherm De Apple Watch SE. © Apple

De Apple Watch Series 6, zoals de nieuwste smartwatch heet, lijkt sterk op zijn voorganger. De nieuwe versie is uitgerust met een bloedzuurstofmeter op de achterkant van het apparaat. Veranderingen in de hoeveelheid zuurstof in het bloed kunnen een vroeg signaal zijn van gezondheidsproblemen. De Series 6 komt in een aantal nieuwe kleuren, waaronder rood en blauw. De nieuwe chip in het apparaat is sneller en zuiniger dan zijn voorganger. De Watch Series 6 zal te koop zijn voor 399 dollar.

Zoals verwacht kondigt Apple ook een goedkopere Apple Watch SE aan. Deze make-over is vergelijkbaar met de SE-telefoons. Een ouder model krijgt een nieuwe chip en een aantal van de mogelijkheden van het vlaggenschip op dat moment. De Apple Watch SE kost 279 dollar.

Apple One

Volledig scherm De drie abonnementen van Apple One. © Apple

Apple was tot nu toe één van de weinige techbedrijven dat nog geen bundel had voor al zijn abonnementsdiensten. Met de komst van Apple One brengt het bedrijf uit Cupertino daar verandering in. Klanten met een abonnement op Apple Music, Arcade, News+, TV+ en iCloud kunnen alle diensten blijven afnemen voor een gecombineerde, maar lagere prijs. Apple One heeft drie verschillende abonnementen: individual, family en premium. Bij het premium abonnement zit ook het zojuist aangekondigde Apple Fitness+. De drie opties kosten respectievelijk 14,95, 19,95 en 29,95 dollar per maand. De twee duurste abonnementen kunnen met maximaal zes gezinsleden gedeeld worden.

Apple Fitness+

Apple Fitness+ is een nieuwe app voor de Apple Watch, iPhone en Apple TV. De app combineert work-outvideo’s met statistieken over het lichaam, die de Apple Watch meet, zoals hartslag en de hoeveelheid verbrande calorieën. Fitness+ heeft voor ieder wat wils, denk aan fietsen, yoga, dansen en krachttraining. De app werkt ook samen met Apple Music. Apple Fitness+ komt nog niet direct uit in Nederland.

Nieuwe iPhones?

De aankondiging van de twaalfde reeks iPhone-modellen liet Apple achterwege. Traditioneel worden de nieuwe modellen altijd in september aangekondigd, maar dit jaar is geen jaar als alle andere. Mogelijk zijn de telefoons opgeschoven naar oktober. Gelukkig zijn er al flink wat hardnekkige geruchten over de nieuwste modellen.

