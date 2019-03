Apple kondigt creditcard en televisiedienst met Oprah aan

Het was een goedgevulde avond vol aankondigingen in Apple Park te Cupertino, Californië. Apple-CEO Tim Cook onthulde daar een dienst voor nieuwsartikelen, een betaalpas en een televisiedienst plus een eigen productiehuis.

Rond 18.00 uur klom Tim Cook het podium op van een afgeladen Steve Jobs Theater in Cupertino. Niet alleen de pers, maar ook een hele bak Hollywood-acteurs is aanwezig. Cook praatte over de rol van services in ons leven om vervolgens door te gaan over het nieuws, de kranten en magazines. ,,Houden jullie ook zo van de magazine-sectie in supermarkten?‘’, zei de topman. Vervolgens onthulde hij Apple News+. De dienst moet plaats bieden voor alle magazines in de VS. Of daar ook in de toekomst Nederlandse magazines aan worden toegevoegd is onbekend.

De artikelen worden uitgezocht door personeel van Apple. Ook worden foto's en andere visuele kenmerken van het tijdschrift ‘prachtig’ vertaald naar iPhone, iPad of iMac. Bij sommige tijdschriften worden er zelfs effecten aan toegevoegd, zoals een bewegende voorpagina van National Geographic.

De dienst kost 9.99 dollar per maand en is nu al beschikbaar in de VS en later naar Canada. Slecht nieuws: de kans dat de dienst naar Nederland komt lijkt op dit moment vrij klein. Daarover later meer.

Apple Pay

Volledig scherm Steve Jobs Theater © ADR Met Cook weer op het podium gaan we over op het volgende onderwerp: Apple Pay. Dat is niet geheel relevant voor Nederland, want de dienst is nog steeds niet beschikbaar in ons land. Hoe dan ook, het gaat goed met de betaaldienst. Cook kondigde een nieuwe betaalkaart aan, de Apple Card. De kaart moet ‘geld simpel houden’. Zo krijgen gebruikers meer inzicht in betalingspatronen via een handige app. Ook staat privacy hoog in het vaandel. Apple slaat geen persoonsgegevens op van de gebruikers. Iets wat het bedrijf erg benadrukt tijdens deze presentatie.

Overigens lanceert Apple ook een fysieke versie van de kaart. Deze is gemaakt van titanium en heeft enkel een naam. Geen veiligheidscode of andere persoonsgebonden gegevens. De kans is aanwezig dat deze kaart naar Nederland komt.

Apple Arcade

We gaan door naar de Apple Store, naar eigen zeggen de grootste winkel op aarde. Vooral games zijn daarbij belangrijk. Vandaar dat Apple de Arcade aankondigde. Een nieuwe service waarbij je alle games gratis kan spelen. De Arcade heeft zo’n honderd games, zonder advertenties. Apple Arcade komt deze herfst uit in 150 landen. Grote kans dat Nederland daarbij zit.

TV

Televisie is nu aan de beurt. Apple TV App wordt een verzameling van tv-content. Vrijwel alle televisie-series, films en sport zijn op een centrale plek in de nieuwe Apple TV App terug te vinden. Er is veel content te vinden, waaronder series voor kinderen en de nieuwste films. Zelfs kabeltelevisie zit erbij. Qua uiterlijk lijkt het op Netflix, maar dan met alle streamingdiensten. De dienst moet uitkomen in 10 landen, maar een minder volledige versie - en hier wordt het een beetje onduidelijk - moet uitkomen in 100 landen.

Apple TV +

Nu is het tijd voor de grote aankondiging: Apple TV+ wordt de naam van het productiehuis van Apple. Na de aankondiging - incluis een gelikte video met rollen voor Jennifer Aniston, JJ Abrams en Steven Spielberg - stond Spielberg ook fysiek op het podium. Hij gaat samen met Apple Amazing Stories maken, een serie voor het hele gezin. Vervolgens verschenen actrices Reese Witherspoon en Jennifer Aniston samen met Steve Carell op het podium om het programma The Morning Show aan te kondigen, over een ochtendshow in de VS. Ook een sci-fi-serie over blinde mensen werd aangekondigd. Vervolgens werd een blik Hollywood-beroemdheden opengetrokken. Onder andere Chris Evans, Sesamstraat-karakters, Jason Momoa zijn gespot. Volgens Apple is Apple TV+ de beste plek voor het vertellen van verhalen.

Apple TV+ is een abonnementsdienst en komt in de herfst uit. Als toegift kwam Oprah Winfrey het podium op. De koningin van televisie komt terug met nieuwe programma's voor Apple. Vooralsnog gaat het om twee documentaires: een over de #MeToo-beweging en een over mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie.

Dat was meteen het slot van de presentatie. Tim Cook zei nederig te zijn over de samenwerking met de vele artiesten.