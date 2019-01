Apple haalt spionerende app uit de lucht en legt werk Facebook plat

Gebruikers die op het aanbod ingingen, gaven hun privacy grotendeels op. Zo kon Facebook hun privéberichten in sociale media inzien, gesprekken in chatapps bekijken als ook verzonden foto’s en video’s en e-mails lezen. Ook heeft het bedrijf via de app toegang tot internetzoekopdrachten, de browse-activiteit en locatiedata op basis van de feeds van eventuele geïnstalleerde apps die de locatie bijhouden.



Apple vond dat de app haar richtlijnen overschreed en besloot het certificaat in te trekken. Deze stap van Apple komt niet geheel onverwacht, omdat op voorhand al duidelijk was dat de voorwaarden van het zogenaamde Enterprise Developer Program een dergelijke distributie aan consumenten niet toestaat.



Ook Google lijkt nu zo’n zelfde soort app te gebruiken, meldt journalist Zack Whittaker op Twitter. Het is onbekend of Apple hiervan al op de hoogte is.