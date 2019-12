Apple AirPods Pro: vooruitgang om voor te sparen

ReviewHet is nu bijna drie jaar geleden dat Apple de eerste AirPods uitbracht. De draadloze bluetoothoordopjes hebben veel positiviteit gebracht, maar ook negativiteit, zou je kunnen zeggen. Positief in de zin van het product zelf. Hoewel er zeker wat aan te merken valt op de eerste en tweede generatie AirPods, was de combinatie van geluid, comfort en gebruiksgemak wat ons betreft onovertroffen. Het waren ook toen al niet de allerbeste dopjes wat geluidskwaliteit betreft en ze pasten ook niet bij iedereen even goed in de oren bijvoorbeeld, maar voor veruit de meesten zijn de AirPods ook nu nog ideaal.

Noisecancelling

Het belangrijkste verbeterpunt van de AirPods Pro ten opzichte van zijn voorganger is de noisecancelling, of wel het onderdrukken van omgevingsgeluid. Om dit te bereiken zijn de draadloze oordoppen uitgerust met twee microfoons, die constant ‘meeluisteren’. Na het waarnemen van het geluid kunnen de AirPods het geluid wegfilteren.

Niet alle hoofdtelefoons zijn even handig in het bestrijden van omgevingsgeluid. Apple is er gelukkig goed in geslaagd met deze AirPods Pro. Logischerwijs worden constante, monotone geluiden het best weggefilterd. Airco’s, vliegtuigen en verkeer verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zeker als je naar muziek luistert, hoor je dat soort geluiden vrijwel niet meer. Het werkt een stuk minder goed bij stemmen van mensen om je heen of bijvoorbeeld getik op een toetsenbord, maar ook dat soort geluiden hebben veel minder volume in de noisecancelling-modus van deze AirPods Pro.

Noisecancelling is overigens niet alleen fijn omdat je storende geluiden kunt filteren en minder ongewenste prikkels hoeft te ervaren, je hebt ook de neiging om het volume veel minder hoog te zetten dan wanneer je oordopjes gebruikt die veel geluiden van buiten doorlaten. Als je de muziek relatief zacht zet, is dat natuurlijk beter voor je oren.

Ook beschikken de nieuwe oordoppen over een iets betere geluidskwaliteit, blijkt uit onze test. Audiofielen komen, net als met de ‘normale’ AirPods, echter nog niet geheel aan hun trekken. Ook zijn de oortjes spatwaterdicht en is het draagcomfort verbeterd door de bijgevoegde rubberen dopjes in verschillende maten.

Betere accuduur

De accucapaciteit van de AirPods Pro is verhoogd, dus dat is goed nieuws. In de nieuwe draadloze oordoppen van Apple zit een aanzienlijk grotere accu, zonder dat je dat terugziet in het design. In onze test scoort de AirPods Pro een stuk beter dan zijn voorganger. Waar de originele AirPods het ‘slechts’ drie en een half uur volhouden, kan je met de Pro-oordoppen ruim vijf uur op weg. Met noisecancelling aan gaat daar volgens Apple ongeveer een half uur vanaf.

Het is ook handig om te weten hoe lang het duurt voor de AirPods Pro weer goed bruikbaar zijn als je ze leeg in het laaddoosje stopt. In een kwartiertje laden ze zo’n tien procent bij. Dat betekent dat je weer een klein half uurtje voort kunt.

Conclusie

De AirPods Pro zijn prijzig. Concurrenten met noisecancelling van Sony, Huawei of Libratone zijn stuk voor stuk goedkoper. Toch worden we bij het gebruik van veel iOS-apparaten, en dan met name een iPhone, gelukkig van de AirPods Pro. Het snelle verbinden en het probleemloos kunnen schakelen tussen diverse Apple-producten is een verademing ten opzichte van standaard draadloze oordoppen. Op een Android-telefoon werken de AirPods Pro echter als normale bluetoothoordopjes en is de keuze voor een goedkoper setje aantrekkelijk.

De combinatie van de noisecancelling, goede geluidskwaliteit en verbeterde accuduur maken de AirPods Pro een goede koop. Ook is het een voordeel dat de AirPods Pro spatwaterdicht zijn, want dat zijn lang niet alle draadloze oordopjes. Het draagcomfort is daarnaast nog een stuk verbeterd ten opzichte van de originele AirPods. Verder is de accuduur goed, is het formaat doosje prettig om mee te nemen en kun je ze draadloos opladen.

Als Apple-gebruiker die veel met oordopjes in door het leven gaat, zouden wij voor deze oordoppen doorsparen. Heb je een Android-telefoon? Dan zouden we eerder geneigd zijn om voor een goed alternatief te kiezen.

+ Goede noisecancelling

+ Comfortabele pasvorm

+ Verbeterde accuduur

+ Spatwaterdichtheid

- Volumebediening ontbreekt nog altijd

- Hoge prijs ten opzichte van concurrentie