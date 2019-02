Alles wat we weten over de vouwbare telefoons: dure hype of de toekomst?

Het vouwbare scherm is in wezen een verdere ontwikkeling van het gebogen scherm, dat sinds 2014 op sommige smartphones te vinden is. Gebogen schermen zitten in veel smartphones, waaronder recente iPhones, Galaxy S-modellen van de afgelopen generaties en andere modellen van bijvoorbeeld Huawei en Xiaomi.



De eerste vouwbare smartphone is niet eens van dit jaar. Vorig jaar kwam het Chinees-Amerikaanse Royole al met de FlexPai, een smartphone met het scherm aan de buitenkant. Die is inmiddels op beperkte schaal in de verkoop gegaan, maar op zo beperkte schaal dat de fabrikant niet eens in staat was om reviewexemplaren aan de pers te verstrekken.



Ook Samsung was huiverig zijn apparaat te laten testen. Waar het vol trots vorige week de Galaxy Fold presenteerde, mocht niemand hem aanraken en proberen. Gelukkig hebben we nu meer opvouwbare modellen kunnen zien of aanraken en dus ontstaat voor het eerst een beeld van dit nieuwe segment in de smartphonemarkt.

Galaxy Fold

Volledig scherm © EPA

Een telefoon met aan de buitenkant een relatief klein scherm en aan de binnenkant een groot scherm voor geavanceerdere taken: dit is een beschrijving van de Samsung Galaxy Fold. Die hebben we nog niet kunnen proberen, maar hij deelt de ontwerpfilosofie met een heel andere, veel oudere smartphone: de Nokia 9000 Communicator uit 1996. De Communicator-serie kenmerkte zich door een telefoon aan de buitenkant en een groot scherm met fysiek qwerty-toetsenbord aan de binnenkant. De technologie is intussen verder, maar het ontwerpidee is in de basis niet veel anders.

Alles wat oud is, komt eens terug en het mag geen verbazing wekken dat Samsung goed naar deze klassieker heeft gekeken. Het is een krachtig idee dat altijd veel mensen heeft aangesproken, en kan ook nu weer werken met de combinatie van kleine smartphone en kleine tablet in de Galaxy Fold.

Er blijven wel vragen over na de aankondiging. Zo is onbekend of het scherm helemaal plat kan liggen; er is geen beeld waarop je dat kunt zien. Ook ziet het eruit alsof de twee helften bij het scharnier niet op elkaar kunnen liggen, omdat het scherm niet voldoende kan doorbuigen. Dat is het nadeel van het systeem van het scherm aan de binnenkant; het moet meer buigen.

Flexpai

Volledig scherm © EPA

Dat kun je oplossen met een scherm aan de buitenkant, want dan is de vouw makkelijker te maken. Dat is de reden waarom Royole daarvoor heeft gekozen bij de FlexPai. Het systeem met het scherm aan de buitenkant heeft diverse nadelen. Het is onmogelijk het scherm te beschermen met glas, want dat buigt niet, althans niet bij kamertemperatuur. Dat levert een vermoedelijk kwetsbaar scherm op dat altijd aan de buitenkant zit.

Er is meer aan te merken op het model. Het dikke scharnier maakt het asymmetrisch, het is een stuk breder dan de telefoons die we gewend zijn, en omdat de twee helften niet plat op elkaar aansluiten, is het ook erg dik.

Huawei Mate X

Volledig scherm © AP

Een ander model met het scherm aan de buitenkant is de Huawei Mate X. De oplossing van Huawei is vernuftig. Het heeft alle dikkere componenten, zoals de camera’s, in een rand aan de zijkant gestopt. Dat levert twee voordelen op: de schermhelften hoeven maar 5,5mm dik te zijn en je hebt iets om het toestel aan vast te houden als je het uitklapt.

De Mate X heeft dichtgeklapt een 6,6 inch-scherm aan de voorkant en is dus om te beginnen al geen klein apparaat. Samen met het 6,4 inch-paneel aan de achterkant maakt dat een 8 inch-scherm dat bijna vierkant is. In tabletmodus is dat fijn, maar niet ideaal voor video kijken. Huawei heeft ook wat handigheidjes bedacht. Zo laat de camera-app het beeld aan beide kanten zien, zodat je ook bij het fotograferen van anderen aan hen alvast het shot kunt laten zien.

Prototypes

Dan waren er nog een paar prototypes van producten te vinden. Het meest onderscheidende is de TCL Dragonhinge. Dat is een concept voor een vouwbare smartphone die wat kleiner is; uitgevouwen komt hij op 7 inch.

Interessanter nog is het concept van de ‘klaptelefoon’. Uitgeklapt is het een scherm met een voor hedendaagse begrippen normale schermverhouding en grootte. Alleen kun je de behuizing dan dubbelklappen om het geheel kleiner te maken: ideaal voor wie telefoons van nu te lang vindt. Het scherm zit daarbij aan de binnenkant, waardoor wel een duidelijke ronding overblijft en hij dus dikker is.

Conclusie

Het is alsof we de wedergeboorte van de smartphone meemaken. De huidige generatie smartphones heeft jarenlang dezelfde blauwdruk gehad in allerlei varianten, maar alle fabrikanten zijn nu op zoek naar de blauwdruk voor smartphones van de komende tien jaar. De ideeën die we nu zien, zeggen iets over wat fabrikanten belangrijk vinden. Samsung en TCL kiezen voor bescherming boven uiterlijk en makkelijk vouwen, en vouwen dus naar binnen. Huawei, Royole en Oppo kiezen voor uiterlijk en makkelijk vouwen boven bescherming, en zetten de display aan de buitenkant.

De eerste stap is gezet op dit Mobile World Congress. Fabrikanten houden zonder enige twijfel tech- en nieuwssites wereldwijd in de gaten om te kijken hoe het publiek op de getoonde ontwerpen reageert. De volgende stap is het beperkt uitbrengen van deze modellen. Dan zal blijken welke soorten modellen goed werken in de praktijk. Deze fase van experimenteren met ideeën voor een nieuwe blauwdruk voor smartphones kan jaren duren. De eerste smartphones waren al jaren op de markt toen uiteindelijk bleek welke vorm het publiek het meest aansprak.