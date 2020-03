Alle hens aan dek bij KPN, Vodafone en T-Mobile vanwege massaal thuiswerken

Zijn normaal de weekenden het drukst op het netwerk van KPN – mensen zijn dan thuis en streamen veel video – nu is het vandaag ook zeer druk. ,,Er is een substantiële toename van verkeer waarneembaar, mensen bellen veel meer”, zegt woordvoerder Stijn Wesselink. ,,Ook wordt er veel vergaderd via video. Ondertussen zijn kinderen thuis en kijken die Netflix.” KPN zag de toename vorige week al aankomen. ,,Toen gingen mensen al veel minder vanaf kantoor werken.” De provider zegt verder op te schalen indien nodig. ,,We monitoren de situatie continu.”



Vodafone constateert eveneens een toename. De provider stelt gepland onderhoud en werkzaamheden zo nodig uit. ,,Bij elk monteursbezoek overwegen we: is dat nu wel nodig? Onze eerste prioriteit is dat iedereen van ons netwerk gebruik kan maken en dat wij dit kunnen blijven bolwerken”, aldus zegsman Hans den Heijer. Vodafone zegt zich nog geen zorgen te maken over een tekort aan capaciteit. ,,Tot nu toe lukt dat goed. Wij houden de ontwikkelingen in de capaciteit in de gaten en anticiperen daarop.”