Albert Heijn belooft dat handscanners geen gezichtsherkenning gebruiken

Een snoepauto­maat waarbij je met data betaalt en een robothand om oma te knuffelen: wil je dat wel?

14:07 We zitten uren op Facebook, TikTok en Instagram en hoeven er niets voor te betalen. Maar is gratis wel echt gratis? Bij de Dutch Design Week in Eindhoven werden bezoekers aan het denken gezet over technologie. Zou jij bijvoorbeeld met hulp van een robothand de hand van je oma op afstand willen aaien?