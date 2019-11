AirPod-stickers op straat zorgen voor chaos in San Francisco

Beste Koop Maak de ultieme thuisbios­coop met een 4K-projector

23 november Televisies zijn mooie apparaten, maar soms wil je nét dat beetje extra. Een projector is dan de logische volgende stap. Het grote voordeel is het enorme beeld dat zo’n beamer kan produceren. Nadeel is meteen dat groot beeld ook vraagt om hoge resolutie. Vandaar dat er tegenwoordig genoeg beamers te vinden zijn die beelden op 4K-resolutie kunnen uitzenden. Hardware Info bekeek een aantal van deze beamers.