AD-app in de race voor titel beste media-app van Nederland

Beste Koop Welke basislap­top is dit voorjaar de beste koop?

3 april In de laptopkoopgids van april kijken we naar de beste laptops in drie categorieën: de budgetlaptop van maximaal vijfhonderd euro, de basislaptop van maximaal zevenhonderd euro en de dunne en lichte-laptops, waarvoor we duizend euro budgetteren. In dit artikel: de basislaptop.