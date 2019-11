Actiegroep XS4All Moet Blijven lanceert morgen eigen internetprovider

Morgenochtend om elf over elf lanceert de actiegroep ‘XS4All moet blijven’ zijn alternatieve internetprovider. Het benodigde budget van 2,5 miljoen euro werd in enkele dagen via crowdfunding binnengehaald. Opmerkelijk: die maakt deels gebruik van het kopernetwerk van KPN.

Een huzarenstukje, zo mag het gerust worden genoemd. ,,Eigenlijk besloten we pas twee weken geleden definitief om het zelf te gaan doen’’, lacht Kirsten Verdel, lid en mede-initiatiefnemer van de actiegroep. ,,Al onze inspanningen waren er tot dusver op gericht om XS4Alls zelfstandigheid binnen of buiten KPN te bewaren.’’



Het hele weekend is doorgewerkt om de site gereed te maken en de puntjes op de i te zetten. Maandagochtend gaat de nieuwe provider online en worden naam en logo bekend. Klanten kunnen zich melden als founding member. De kosten - 50 euro - worden later met het abonnementsgeld verrekend.



Hoe bijzonder hun prestatie is beseffen de actievoerders van ‘XS4All moet blijven’ terdege. Niet voor niets vindt de lancering plaats op 11/11 om 11.11 uur en 11 seconden. Dat is het gekkengetal en begin van het carnavalsseizoen.

Businessplan

Afgelopen week werd via crowdfunding het startkapitaal opgehaald. 1,25 miljoen euro was nodig, het werd het dubbele. ,,En dat in drie dagen tijd’’, zegt Verdel, die jarenlang voor XS4All werkte. Ruim 3100 mensen legden gemiddeld 803 euro in.



Al met al is er nu voldoende budget om van start te gaan. Het businessplan is geschreven door ondernemer Anco Scholte ter Horst, die ook de eerste directeur wordt. Er is kantoorruimte in Amstelveen, waar een team van zo’n tien medewerkers komt te zitten. Tegelijk met de lancering komen diverse vacatures online. Medewerkers bezitten bij voorkeur meer skills tegelijk: er moet software worden ontwikkeld, serverruimtes ingericht, een klantenservice opgetuigd.



De eerste klanten moeten begin 2020 worden aangesloten. Volgens Verdel zijn 25.000 klanten nodig om de kosten eruit te halen. Het streven is echter 60.000 abonnees in drie jaar. ,,Dan kunnen we een rendabele onderneming neerzetten.’’ XS4All heeft nu zo'n kwart miljoen klanten, dus het streefaantal lijkt haalbaar. Naast internet wil de nieuwe provider telefonie en televisie aanbieden. Alles-in-éénpakketten zijn tegenwoordig de standaard in telecomland.

Volledig scherm Actiecomité XS4All Moet Blijven demonstreert in februari voor het hoofdkantoor van KPN © videostill

Activistische provider

De actiegroep belooft toekomstige klanten een activistische provider die net als XS4All vroeger op de bres staat voor open internet. ,,Winst is niet verboden, maar zal altijd deels naar maatschappelijke doelen gaan.’’ Een raad van toezicht met bekende personen als ict-expert Brenno de Winter, D66-coryfee Boris van der Ham en ex-ceo van Telfort Ton aan de Stegge moet de nieuwe provider scherp houden.



Pikant is dat de nieuwe provider deels gebruik gaat maken van KPN’s landelijk dekkende kopernetwerk. ,,Zij zijn wettelijk verplicht hun kopernetwerk te openen voor derden.’’ Ook moet worden samengewerkt met regionale glasvezelaanbieders. Verdel vindt het niet raar dat ‘vijand’ KPN netwerkpartner is. De nieuwe provider kan immers zijn eigen beveiliging en dienstverlening runnen.



De teleurstelling over de houding van KPN blijft onverminderd groot. Het telecombedrijf maakte in januari bekend submerken XS4All, Telfort en Yes Telecom te laten opgaan in het hoofdmerk. Dat zou strategisch beter zijn. Het besluit zorgde voor een revolte onder XS4All-klanten en -medewerkers. Verdel startte een online petitie, die in no time 54.000 maal werd getekend.

Hoge niveau

De petitie groeide uit tot een complete actiegroep met daarin onder meer voormalig directeur Doke Pelleboer en Marleen Stikker, ooit oprichter van De Digitale Stad. Afgelopen jaar slaagde de actiegroep er niet in KPN te vermurwen. Een onderhoud met onder anderen oud-topman Maximo Ibarra leverden niets op. Ook gesprekken met KPN om XS4All te kopen, faalden.

Vraag is of de nieuwe provider het hoge niveau van XS4All kan benaderen. Verdel is ervan overtuigd. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen zaken zullen misgaan. We moeten alles opbouwen en tot nu toe ging dat in onze vrije tijd.’’