ABN Amro: Toename dreiging cyberaanvallen door coronacrisis

Celstraf voor man uit Blaricum voor online oplichten van ruim 150 mensen

16:06 De rechtbank in Lelystad heeft een 43-jarige man uit Blaricum veroordeeld tot 4,5 jaar cel, wegens het oplichten van ruim 150 mensen via webshops. In een half jaar tijd harkte hij tienduizenden euro’s binnen zonder ooit iets te leveren. De man is reeds eerder veroordeeld tot forse celstraffen voor soortgelijke misdrijven.