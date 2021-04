5G in Nederland: is nu een goed moment om over te stappen?

We hebben nu sinds een jaartje 5G in Nederland: de nieuwe techniek achter mobiele data die veel hogere snelheden belooft dan we met 4G kunnen halen. Toch zijn nog niet alle kinderziektes weggewerkt. Is het nu dan een goed moment om de stap van 4G naar 5G te maken, met een nieuwe telefoon en een mogelijk iets duurder abonnement? We vroegen het Arnoud Wokke, de smartphonespecialist van Tweakers.

5G maakt nu nog weinig verschil

Hoewel de grote mobiele providers nu al spreken van 5G-netwerken, is dat niet het hele verhaal. Arnoud: ,,We hebben nu 5G op lage radiofrequenties, die min of meer hetzelfde zijn als de bestaande 4G-frequenties. Omdat je in de basis een hogere frequentie nodig hebt voor hogere snelheden, is 5G nu niet of nauwelijks sneller dan 4G. De techniek erachter ís wel 5G, en daarom noemen ze het zo, maar de voordelen die je ervan zou verwachten, zoals een hogere snelheid, zijn er nog niet.”

In steekproeven van Tweakers, na de eerste introductie van 5G in ons land, kwam ook het beeld naar voren dat 4G en 5G ongeveer even snel waren. ,,Dat was in september van 2020, maar tot de volgende echte stap met 5G genomen wordt, mag je verwachten dat de snelheden geen enorme sprongen gaan maken.”

En wanneer komen die echte 5G-voordelen dan?

,,5G komt beter tot zijn recht op hogere frequenties, in de zogenaamde 3,5GHz-band. Daar wordt mobiel internet twee tot drie keer zo snel’’, vertelt Arnoud. Die frequenties zijn in andere landen al in gebruik, maar in Nederland laten ze nog even op zich wachten. ,,In Noord-Nederland staan nu nog een satellietstation van de Nederlandse inlichtingendiensten en een commercieel satellietstation; die werken op dezelfde frequenties en moeten dus verhuisd worden.”

Het kabinet wil uiterlijk op 1 september 2022 die frequenties vrij hebben voor 5G-netwerken. Dan hebben de Nederlandse providers hun ruimte en kunnen we echt hogere snelheden verwachten dan we nu hebben. ,,Misschien hebben ze nog een half jaar nodig om dekking op orde te krijgen en alle kinken uit de kabel te werken, maar daarna moet het allemaal soepel lopen.”

Is het nu dan zonde om een 5G-toestel te kopen?

,,Niet echt,” aldus Arnoud. ,,Als je maar beseft dat je nu nog niet heel veel voordeel hebt van een 5G-toestel en -abonnement. Over een jaar of anderhalf begint dat pas, maar de meerprijs voor 5G-ondersteuning op je telefoon moet je nu al wel voor betalen. Dat is ongeveer 50 tot 100 euro waar je aanvankelijk dus nog maar weinig voor terugkrijgt.” Maar als je 5G wilt, en je hebt geen zin hebt om tegen die tijd weer een nieuw toestel te kopen, dan kan je het natuurlijk beter wel doen.

,,Vergeet verder ook niet dat je de snellere 5G straks vooral mag verwachten in steden en dorpen’’, vult Arnoud wel aan. ,,Door de hogere frequentie is het bereik korter, en providers gaan niet het hele platteland vol zetten met 5G-masten, dus daar zul je de voordelen niet merken.”

5G mogelijk sowieso niet voor iedereen interessant

Los van wanneer we ‘echt’ 5G gaan krijgen, is er ook de vraag of het echt van meerwaarde is voor de gemiddelde gebruiker. Arnoud betwijfelt dat: ,,Voor de intensere doch normale toepassingen van vandaag de dag, zoals videostreaming en videobellen, is 4G snel genoeg. 5G zal interessant worden voor dingen als cloud gaming.” Dat is gamen, maar dan draait het spel op een server ergens en wordt het live-beeld ervan naar je telefoon gestuurd; andersom wordt jouw knoppeninvoer weer naar de server gestuurd. ,,Bij dat soort toepassingen, en andere die nu nog niet bedacht zijn, zal snel 5G echt van toegevoegde waarde zijn.”

