4K-tv maar geen geweldig beeld? Hier ligt het mogelijk aan

Steeds meer mensen hebben een 4K-televisie in huis, maar dat betekent niet dat die tv ook altijd deze resolutie toont. Heb jij het idee dat je tv minder mooie beelden toont dan je zou verwachten? Mogelijk is de oplossing dichterbij dan je denkt.

Als je een kleine televisie hebt, zal je het verschil tussen 4K en Full-HD wat minder goed opmerken. Je zit immers op enige afstand van de tv en een hogere resolutie wordt vooral wenselijk naarmate het formaat van de tv toeneemt. Maar als je merkt dat je tv beelden in een slechtere kwaliteit toont, dan ligt dan mogelijk hier aan.

De juiste HDMI-kabel

De kans is groot dat de HDMI-kabel die je gebruikt gewoon in orde is, gezien er vaak een geschikte HDMI-kabel wordt geleverd bij aankoop van een tv of een media-apparaat dat is aan te sluiten op je tv. Als je toch problemen hebt met de beeldkwaliteit van je tv, is het slim om de HDMI-kabel te controleren.

Hoe hoger de maximale beeldresolutie van je televisie is, hoe meer data er door de HDMI-kabel moet om deze kwaliteit te behalen. Niet alle HDMI-kabels kunnen dezelfde hoeveelheid data doorlaten, waardoor een verkeerde kabel invloed kan hebben op je beeldkwaliteit.

Om op een televisie met 4K-ondersteuning daadwerkelijk 4K-resolutie weer te kunnen geven, moet je een HDMI 1.4 of HDMI 2.0-kabel gebruiken, maar tussen deze twee kabelsoorten is er wel een verschil in beeldverversing. Bij HDMI 2.0 (max. 60Hz) wordt het beeld twee keer zo snel ververst als bij HDMI 1.4 (max. 30Hz), waardoor het beeld vloeiender wordt weergegeven. Bij het kijken naar sportwedstrijden en actiefilms, of het spelen van videogames, is een zo hoog mogelijke beeldverversing wenselijk.

Om 8K-kwaliteit te kunnen tonen, heb je naast een 8K-tv een HDMI 2.1-kabel nodig, maar deze kabel kun je ook gebruiken op een 4K-tv voor een nog snellere beeldverversing. De nieuwe Xbox Series X en PlayStation 5 kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een hogere verversingssnelheid van 120Hz. Natuurlijk moet je wel een geschikte tv hebben om deze instellingen te kunnen gebruiken. Sinds 2019 zijn er tv’s op de markt die HDMI 2.1 ondersteunen.

De juiste bron

Wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit. Bij streamingdiensten zoals Netflix heb je soms een duurder abonnement nodig om ondersteunde films en series in 4K-resolutie te kunnen kijken. Met een goedkoper abonnement kijk je vaak naar een resolutie van 1080p of zelfs 720p.

Ook steeds meer providers bieden de mogelijkheid om content in 4K te bekijken, maar je moet hiervoor vaak wel je pakket uitbreiden. Meestal moet je een aparte settopbox aanvragen bij je provider die 4K ondersteunt. En zelfs dan zijn er vrij weinig zenders die in deze hogere beeldkwaliteit uitzenden. Tijdens het zappen kom je weinig tv-programma’s tegen die in 4K-resolutie worden getoond.

Op dit moment heb je dan ook niet zo heel veel aan een 8K-tv. Er is nog niet zo veel content beschikbaar die deze hoge resolutie aankan, waardoor het lastig is om vandaag de dag alles uit dit soort tv’s te kunnen halen. Wel worden 8K-tv’s steeds betaalbaarder.

Bufferen, bufferen, bufferen

Kijk je programma’s, films of series via een streamingapp, dan is de kwaliteit van je internetverbinding van belang. Om een hogere beeldresolutie te tonen is meer data vereist. Wanneer je internetverbinding deze hogere datastroom niet aankan of de verbinding te slecht is, zal deze automatisch terugschakelen naar een lagere beeldkwaliteit. Onderzoek dus hoe stabiel je internetverbinding is en wat je eraan kunt doen.

