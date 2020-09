21 compleet draadloze oordoppen getest: dit zijn de beste in-ears

De toenemende populariteit van de compleet draadloze oordoppen blijkt onder meer uit het groeiende aantal fabrikanten dat zich in deze markt begeeft. Daar horen gespecialiseerde audiofabrikanten bij zoals 1More, Jabra, Jaybird en JBL, maar ook techreuzen als Huawei, Samsung en Sony stortten zich vol overgave op het produceren van in-ears.

Dat heeft positieve gevolgen voor de geluidskwaliteit, accuduur en vormgeving. Als we een vergelijking maken tussen de eerste keer dat we de draadloze oordoppen beoordeelden in 2018 en het huidige aanbod, is de vooruitgang groot. Wat de prijs betreft zien we ondanks de toenemende concurrentie opvallend genoeg weinig verschuivingen.

Verbeteringen

Na onze uitgebreide tests in het testlab is het tijd om de balans op te maken. In de eerste plaats kunnen we concluderen dat een aantal zaken duidelijk is verbeterd. Ten eerste zien we nu overwegend usb-c-aansluitingen, die sneller opladen, waar we twee jaar geleden nog bijna uitsluitend micro-usb-poorten tegenkwamen.

Ook de gemiddelde accuduur is behoorlijk omhooggegaan. Waar voorheen 6 uur aan looptijd zo’n beetje het maximaal haalbare was, zijn er nu diverse exemplaren die veel langer meegaan. Tot slot komen we nauwelijks nog oordoppen tegen waarvan het geluid echt tegenvalt, al zijn er nog steeds de nodige verschillen hoorbaar. Hieronder bespreken we onze favorieten van de tientallen exemplaren die we getest hebben.

Oordoppen in de test.

Budget

Sony's budgetmodel.

We beginnen met de Outlier Gold in-ears van Creative. Deze doppen geven out of the box een goed, gebalanceerd geluid. De app biedt nog wat extra functionaliteit, al was die in onze ervaring niet altijd even betrouwbaar. Maar zelfs als we de app buiten beschouwing laten, is dit wat ons betreft een aanrader. De accuduur van ruim 13 uur is ongekend en met 105 euro zijn de doppen goed betaalbaar.

Drie tientjes duurder zijn de WF-XB700 in-ears van Sony. Er is geen app en de buds zijn enigszins apart van vorm, maar ze klinken uitstekend en zijn elk voorzien van een eigen knop waarmee je alle bedieningsopties krijgt die je kunt wensen. Met een gemeten accuduur van liefst 11 uur hoef je ook met deze koptelefoon niet vaak naar het stopcontact. Beiden zijn een goede keuze voor mensen die letten op de portemonnee.

Middenbudget

Sony's topmodel.

Een stap hoger in prijs vinden we allereerst de Jaybird Vista in-ears. Deze buds kosten ruwweg 170 euro en zijn ideaal voor sporters. Er is geen ondersteuning voor ruisonderdrukking, wel voor het doorlaten van omgevingsgeluid. De doppen zijn van robuuste materialen gemaakt en bieden een uitstekende geluidskwaliteit, inclusief een prima app.

Datzelfde geldt voor de WF-1000XM3-doppen van Sony. Bij deze buds tref je wel ondersteuning voor ruisonderdrukking, net als voor het doorlaten van omgevingsgeluid, en de kwaliteit van het geluid is eveneens van hoog niveau. Tel daar de 7,5 uur aan accuduur bij op en je begrijpt dat we zowel de Vista’s als de WF-1000XM3 aanraden voor de mensen met een wat groter budget.

Apple AirPods

Apple AirPods.

Die aanprijzing is er na enig wikken en wegen ook voor de Apple AirPods. Het geluid, draagcomfort en ruisonderdrukking zijn ontegenzeggelijk van hoog niveau. Daar staat tegenover dat je enkel in combinatie met een iOS-apparaat volledig profiteert van de totale functionaliteit, een ingebouwde volumeregelaar nog immer ontbreekt, en de prijs van 240 euro ronduit fors is. Desondanks raden we de oordopjes toch aan.

