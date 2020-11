180 PlayStation 5-consoles worden via loting verkocht bij Coolblue

De releasedag van de PlayStation 5 komt alsmaar dichterbij. Vanaf donderdag is het apparaat eindelijk ook beschikbaar in Nederland. Gezien de zeer beperkte voorraad bij webshop Coolblue heeft het bedrijf besloten er een loting van te maken.

Het was sowieso al bekend dat er geen exemplaren van de PlayStation 5 te koop zullen zijn op de releasedag (19 november) in fysieke winkels, maar webwinkel Coolblue kampt nu ook met een piepkleine voorraad voor online orders. Het bedrijf, dat eerder nadrukkelijk communiceerde expres niet voor pre-orders te hebben gekozen, beschikt over 180 PlayStation 5-consoles, zo blijkt uit een filmpje van Coolblue.

Quote Pre-order is natuurlijk kansloos. Dan gaan slimme kindertjes botjes maken of de hele dag F5’en Coolblue

Loting

Daarnaast zal het niet zomaar mogelijk zijn om de PlayStation 5 bestellen maar kun je alleen meedoen aan een loting, die Coolblue heel creatief heeft verpakt als ‘je schoen zetten’. Dit doen ze, volgens eigen zeggen, om te voorkomen dat de website plat gaat door teveel bezoekers. De exacte tekst op de website van Coolblue luidt:

De PlayStation 5 staat op veel meer verlanglijstjes dan dat we voorraad hebben. Pre-order is natuurlijk kansloos. Dan gaan slimme kindertjes botjes maken of de hele dag F5’en… Veilen is ook niet eerlijk, want dan zijn ze alleen voor mensen die heel veel pepernootjes hebben. Daarom kan je bij ons gewoon ouderwets je schoen zetten. Sinterklaas kiest hieruit de blije kindertjes die een PlayStation 5 kunnen bestellen.

Actie met een knipoog

Inschrijven voor de loting kan alleen via de Coolblue-app. Je moet bij je inschrijving een foto van je schoen met wortel of tekening bijvoegen en mag slechts een inschrijving doen. Iedereen heeft tot woensdag 18 november 10.00 uur de tijd om zijn/haar schoentje te zetten. De Algemene Voorwaarden van de actie zijn overduidelijk met een knipoog geschreven, met zinnen als ‘Sinterklaas kiest de schoenen uit. Of dit eerlijk gebeurt? Kom op. Het is Sinterklaas. Natuurlijk is dat eerlijk.’ en ‘De kindertjes van wie de schoen niet gekozen wordt, gaan niet piepen. Dat hebben ze beloofd.’

Bij het bevestigen van je deelname aan de loting moet je bovendien een vakje aanvinken als blijk van begrip dat de kans op het winnen bij de loting net zo groot is als het uitspelen van het spel Flappy Bird. Ook beloof je bij het aanvinken niet te zullen ‘piepen’ als je niet wint.

Volledig scherm Coolblue verpakt hun beperkte hoeveelheid PlayStation 5-consoles met de nodige humor. © Coolblue

Bekijk hier onze video's op het gebied van esports: