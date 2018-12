123456 weer hét slechtste wachtwoord van 2018

Kickstarter Met deze robot dood je gemakke­lijk alle bacteriën in dat vieze hotelbed

9:00 Start-ups houden van crowdfunding. En wij houden van de futuristische en gekke producten die de start-ups ontwikkelen. Elke week bekijken we nieuwe producten op verschillende crowdfund-platforms. Of deze producten ooit op de markt komen is nooit zeker, maar dromen mag natuurlijk altijd. Deze week: de Cleansebot.