10.000 Nederlanders eisen schadevergoeding van virusscanner die stiekem gegevens doorverkocht

Een woordvoerder van stichting Consumers United In Court (CUIC) bevestigt dat de civiele zaak vorm begint te krijgen. Avast verdiende tussen mei 2015 en januari 2020 miljoenen met het doorverkopen van gevoelige gegevens van miljoenen Nederlandse klanten. Stichting CUIC sleept de Tsjechische antivirusgigant voor de rechter samen met burgerrechtenorganisatie Privacy First, zo maakte deze site twee weken geleden bekend. Sindsdien hebben 10.000 vermeende gedupeerde Nederlanders zich aangesloten bij de massaclaim.

Meer dan 435 miljoen gebruikers, van wie vijf miljoen Nederlanders, hadden de afgelopen jaren op hun telefoon of pc antivirussoftware geïnstalleerd staan met namen als AVG Online Security, Avast Secure Browser en AVG Secure Browser. Avast verzamelde met deze programma’s diverse gegevens van gebruikers, zoals Google-zoekopdrachten, gps-coördinaten, bezoeken aan pornowebsites, aankopen op webshops en zelfs de complete zoekgeschiedenis van klanten.

Omgekeerde wereld

Stichting CUIC eist nu een schadevergoeding van tussen de 800 en 1100 euro per gedupeerde gebruiker. Avast is onlangs uitgenodigd om te praten over ‘een minnelijke oplossing’, maar deze uitnodiging had ‘niet het gewenste resultaat’. Daarom start de stichting een massaclaim. ,,Het is bizar dat uitgerekend Avast, een bedrijf dat staat voor online veiligheid, zo collectief misbruik heeft gemaakt van ons vertrouwen”, aldus een woordvoerder van CUIC. ,,Het is de omgekeerde wereld. Je installeert een antivirusprogramma om je pc te beveiligen, en je krijgt er spionage voor terug. Wij vinden dit een groot schandaal.”

Avast verkocht de verzamelde gegevens via dochteronderneming Jumpshot aan grote bedrijven, zoals techgiganten Google en Microsoft, maar ook internetplatform Yelp en Pepsi. Deze bedrijven zouden miljoenen dollars hebben betaald om over datasets te mogen beschikken waarmee ze onlinegedrag van gebruikers tot in detail kunnen uitpluizen.

Voor wie?

Nederlanders die in de periode 2015-2020 een virusfilter of browserextensie van Avast op hun laptop, computer, telefoon of tablet hadden staan of op die van hun kinderen, worden opgeroepen zich aan te melden voor compensatie. De site waar dit kan lag er tijdelijk uit vanwege te veel aanvragen, maar is inmiddels weer beschikbaar. Inschrijven is gratis. Hoe meer consumenten zich aansluiten, hoe groter de kans dat Avast daadwerkelijk over de brug moet komen met een schadevergoeding, stelt CUIC.

De directie van Avast heeft excuses aangeboden, maar volgens Stichting CUIC komt het bedrijf er niet zo makkelijk vanaf: ,,Je moet niet kunnen wegkomen met dit soort praktijken waar willens en wetens geld is verdiend aan privacyschending. Mensen hebben geen idee aan wie hun gegevens allemaal verkocht zijn door Avast en waarvoor ze nu worden gebruikt. Daarvoor is een ‘sorry’ niet genoeg, anders verandert er nooit iets.”

Stichting CUIC voert collectieve rechtszaken tegen organisaties die volgens haar de privacy van consumenten schenden. Zo wil CUIC ‘het grondrecht privacy beschermen en bij datagraaiers meer bewustwording creëren’.

De rechtszaak tegen Avast wordt gesponsord door de Amsterdamse procesfinancier Omni Bridgeway, dat 10 tot 25 procent van de opbrengsten krijgt.

