Ze bezjoeren nao mekaore

19 september Julder gae misschien ok wè ‘s op vekansie. Dan krieg je noe even wat om an te dienken. In 1986 bî m’n op vekansie in Joego-Slavië eweest. ’t Was nog ’t land van Tito, ’n communistische ‘eilstaet. M’n è d’r moôie weken deur’ebrocht in vee ezie. Bevobbeld de ouwe bruhhe in Mostar, waer jongetjes vô ’n paer dinar van of deeje sprienge. Ze wiste eêl goed dat de toeristen dat leutig vonde. Zômâ ’n plekke waer of toe nog Ibrahim in Abraham gewoon neffen mekaore konde leve. Niks an d’and. Dat is in de laetere oorlog eêmae veranderd. De bruhhe kepot in de goeie verstand’oudieng kepot. In dat aomè, omdat Servische “intellectuelen” ulder verstand beter aode motte gebruke in plekke van ’n nationalistisch gevoel te propaheeren.