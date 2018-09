'Vee beter as in de middeleêuwen is ’t nie g’ore'

Streektaal/audio Gelek en geflèr

28 augustus Een paer weken elee stoeng Trump in de krante twint a t'n de voorzitter van de EG kust'n. Goed voe een foto mae of a ze het meênden dat za nog motte blieke. Mekaore een stevigen and geve ao ok a moai ewist. Oans bin nie zo gewend om mekaore te kussen, zeker as vent gin venters. Bie vrouwen is het a een gedoe, wan het is nie eên kus, mae aoltied drieë. M'n vaoder ao d'r ok a een ekel an. Dat gelek en dat geflèr, daè most 'n niks van è. Een and geve liekt beter, mae daè kunne letterlijk en figuurlijk ok bezwaeren an kleve. Laèt m'es kieke welke.