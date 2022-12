‘t Was aomè eihebelang

streektaal/audio Een zakje mie gruus

Wat is de Zak van Zuud-Beveland toch een moai gebied. Het let nie wa voe tied van ‘t jaer het is. In ‘t voorjaer de meidoorn en het pieperloôf. En a dat aollemille uut’ebloeid is kriege me de blomdieken. Ok het naejaer is de moeite waerd mie de blaeren die a aollerlei kleuren kriege. En dìnae de kaele bômen in de winter. Dan zie je pas oe moai a de stammen en de takken bin.

29 september