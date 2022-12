Me rochte ons “oôd” kwiet!

streektaal/audio Boevekotje

M’n aode vroeher op Renisse an de kaarke rechts van de groôte deure ‘t brandweerkot in lienks stieng ‘t boevekotje. Zô wier dat dû de kinders genoemd. D’r zat zô noe in dan ‘n vint in die te diepe in ‘t glaesje ekeken ao. ‘t Is gelokkig of ’ebroke want d’r bin gin boeven mî in mien durp. In as t’r noe kaerels op’epakt ore, dan gae ze trek nae Zurrikzeê.

