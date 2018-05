'K voelen m'n viengers nog snèrken

Streektaal Ouwd archief goeng bienao in den oven

27 maart Den lesten tied zien 'k joe zô weinig'', zegt een mannetje mee 'n bleuzend gezicht, uut de polder. ,,Je bin toch nie ziek gewist of komme hie om je brôôd wat laoter in de morgen?'' Me staon bie de bakker in de wienkel. Alli, bakker. Bie ons op 't durp is 't r gêên echte wèrme bakker mêêr. Oe is 't mogelijk ee? Mêêr dan duzend jaor is 't 'r in Biervliet brôôd gebakken. Da kan je toch wel rustig zô stellen ee. En noe is dat verbie. Al 'n paor jaor 'ôôr en de mènsen bie ons, die eten d'r gêên bootram minder om. Bie wieze van spreken. Mao toch ee. 't Is onbegrupelijk, mao 't is de vaste waor'eid. ,,Nêê,'' zeg ik tegen 'em. ,,Van de winter bin 'k an 't opruumen geslaogen.''