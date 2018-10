Ik mag ze wè, die alve Belgen, mee d'r apart dialect

STREEKTAAL I Audio Over biegelôôf gesproken

18 september September is altied 'n schôône maond. Overdag is 't soms lekker weertje en dat doe dienken an de zeumer. As 't zonnetje schiint, dan kan 't best lekker ziin. Vooral as dat zonnetje op de rik schiint. Mao avonds is dat wat anders. Nao 't eten is 't gedaon mee dat lekker zonnetje. Toch? Dan wordt 't al vlug koel. ,,Je kan mèrken dan me nao de baomesse gaon'', zeien dan vroeger d'ouwe mènsen. En 't is zô. 't Is ommerst a vroeg doenker. Om 'n uur of negene gaot 't licht al an.