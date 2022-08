Gevlucht vô de kaarmisse

D’r waere ok snoepkraemen in ’n paeliengkraem. Die dee goeie zaeken, de paelieng was nog nie zô diere as noe. Je kon koeken kappe op zô’n oute blok, dae zurgde de bakker vô. Vee laeter kwam d’r nog ’n zweefmole bie, daer moste ze ’n boam van ’t plein vô ommekappe. Aol die diengen zouwe noe agheêl gin pebliek mî trekke. D’r is nog wè ’n kuresel vô de kleintjes in bie bure vô ’t uus stieng de rupsbaene, mâ die trek ok enkel nog vaoders in moeders mit kleine kinders. In ik dienke nie dat die nog mekaore kusse as ’t zeil d’r as ‘n rispe dichtgaet. Neênt, ’t mot aomè ard gae noe in mit raore bewehiengen. Bie ons stieng de booster vô ’t uus, ’n eêl langen aarm die ard gae draoie, ik zou d’r van m’n leven nie inhae. Mâ de joengers in de meiden wè in die meissen doe dan eêl ard gille. In zô gaet dat dan uren lank.

Dust bî m’n gevlucht naer Zeêuws –Vlaanderen, want dat land kende m’n nog nie zô goed. Noe, m’n aode ’t naer ons zin, vriendelijke maansen in lekker eten. In boven aol: rust in stilte. Overâ ienge de Nederlandse vlahhen onderstebove, ze stae daer achter de boeren. Me stienge bie de Vredesvlam in Kezand, m’n è ’n stik geloape op de wallen van Truzement, ons zaehe de pinguins in Bresjes in zô è m’n nog vee durpen ezie. Enkelt de tankstesjons waarkte nie mee. M’n aode d’r wè drie waer of ze gin Euro 95 aode. In Sluis was ’n echte ofknapper. As zunihe Zeêuwen deeje m’n lank zoeke naer ’n parkeerplekke, mâ eêl ’t durp is vô verhunnieng’ouwers in je mot uuteindelienge naer ’n groôte parkeerplekke waer of je vee mot betaele. Wat dat anbelangt kâ je beter nae Renisse komme, daer is ’n groôt Transferium in kâ je gratis j’n auto kwiet. In druk in de wienkelstraeten! Me bin dae vô de twidde keer gevlucht, want op Renisse was de kaarmisse of’eloape.