Gevaerlijke spelletjes

STREEKTAAL Fietse, ete, praote en luustere

19 augustus Het ei wat moeite gekost, mè dit jaer bin’k overtuugd geraekt van een twi-tal zâken, die ‘k lang anders zag. Saemen mee m’n vrouwe bin ik noe de gelukkige bezitter van een fiets mee ondersteuning. Lang docht ik, dâ zôies niks vô mien was, ik was er nie an toe zôgezeid. M’n vrouwe en de fietsenverkoper uut Disoek ebbe me over de streep haele. Joeng en oud kunne gewoon gebruuk maeke van de moderne mogelijkheden die d’r bin op fietsgebied. Je rie waerlijk mee vee plezier en je oeft d’r echt nie lui van t’oren. Ik wete, dâ iedere vergelieking mank haet, mè vroeger hienge mien ouwers nè Goes mee openbaer vervoer. Dat kan nog, mè ik gae mee d’n auto. Nie omda’k er an toe bin!