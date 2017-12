'Een stik sukerpee in m'n schoe!'

audioHet is vandaehe sinterklaos, vuuf december, een dag, die je â vanaf je joengste jeugd nie zâ vergete. Toen was 't een feêst mee voorpret, soms dreigementen dao je je gewenste cadeautje nie zou kriehe as je te vee troep schopte en uuteindelijk het heerlijk aevendje wi aoles wi goed afliep. Sinterklaos, al dan nie in oogsteigen persoôn anwezig, vertrok wi nè Spanje en ons bleve achter mee onze geschenkjes.

In de weke vôda't 'n kwam, mocht ik m'n schoe nest de kolenkachel zette, iederen aeven. Omdat het peetied was en d'r langs de weg nôha es een sukerpee achterbleef, wier d'r een stik van die pee in je schoe gedae. Je zoeng, vôdao je nè bed hieng, nog een vers ter ere van de goedheilig man, wibie de tekst nie aoltied ansloôt bie je wensenpakket. 'Drie kaâtseballen in een net' oefde ik nie en 'een letter van banket' kocht moeder bie de bakker op durp.

Je maekte je hin zurgen over het feit dâ die stokouwe man op een paerd over de nok van het dek ree. Oogstens wier je tuus geweze op de roe vô stoute huus inplekke van lekkers vô de andere. Je maekte nog een tekening en hloofde onvorwaerdelijk in z'n bestaen. Nooit docht je d'rover nae oe of aoles in je schoe moest komme deu een schoorsteên, die in de kachel uutkwam. Het was aoltied een mengeling van 'vol verwachtinge' weze en eigenlijk wete dat het een pakjesaeven zou ore. As je 's ochens een sucelaodekikker in je schoe vond, wist je zeker dâ zwarte Piet dat gedaen ao. Gedachten an discriminâtie kwaeme nie bie je op. Zwarte Piet was je hrôte, zwarte vriend. Het was zô'n bitje de ênige kleurling die je in die jaeren op durp tegenkwam....!

Ik ebbe vô m'n gevoel niks overhouwe van het sinterklaosgebeuren. Di bin misschien wè onderzoekers die ondekt ebbe dao je chronische angsten kon ontwikkele, mè ik kenne hin senioren die last ebbe van S.S. ( sinterklaossyndroom). Het is hetzelfde as mensen, die linksandig bin en vroeger rechs moeste lere schrieve. Ik was er zôeên, mè ik bin nooit zwêtend wakker hore van een enge droom over een meêster, die me dwoeng m'n kroôntjespenne in m'n 'mooien' and te ouwen...!

Het einde van mien sinterklaosgeloof kwam eêl onverwachs. Ik ao m'n schoe, mee inoud, wi de nacht deu bie de kachel achtergelaete en de volgenden ochen ao ik boven wat ruzie mee m'n ouwere zus. Toen ik nè benee liep om te kieken oe hroôt de oôgst was, riep m'n zus me nae dâ moeder m'n schoe histeraeven gevuld ao. Dat zei ze omdâ ze kwaed was , mè ik hloofde d'r niks van. Die andvol peperneuten ao zwarte Piet natuurlijk in m'n schoe geleid. Zeker wete! Ze brocht me drek nè de biekeuken, wi de vuulnisimmer stoeng. En, onder in dien immer, vond ik een een stik sukerpee en een verfrommelde tekening van een paerdekop, m'n geschenken vô de Sint! Naevraeg bie m'n moeder leverde alleên een lachje op. En ik was vôgoed m'n sinterklaosgeloof kwiet.