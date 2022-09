Die maoken toch van udder neuze

Knuffelaer­me zônes

Deur de corona bin me uut mekaore edreve. Het mekaore een and geve a je een aar ontmoet dat kan nie vanwege de anderalve meter tussenruumte die a me an motten ouwe. En voe knuffele is t’r zeker gin ruumte. Oe dikkkels a je dan ok oart a ze nie kunne knuffele is glad bar. Of a ze iervoor niks anders deeë.

