Zweedse tennisser slaat racket stuk op stoel van umpire en wordt direct gediskwalificeerd

Einde loopbaan Rafael Nadal nadert na nieuwe klap: ‘Het gaat goed met me, maar ik ben verdrietig’

Roland Garros zonder Rafael Nadal is als kerstmis zonder boom. Toch gaat het later deze maand gebeuren. Zijn afwezigheid in Parijs zal pijn doen. Maar baart vooral ook zorgen over de sportieve toekomst van de Spanjaard. Volgend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk zijn laatste jaar, vertelde hij vanmiddag. Maar hoe dat jaar eruit zal zien, is ongewis.