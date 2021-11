Zverev volgt Djokovic en Medvedev naar halve eindstrijd ATP Finals

De 24-jarige Duitser verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in de rode groep en een plek bij de laatste vier. Dat lukte hem eerder bij het slottoernooi van 2018, dat hij won, en in 2019.

Zverev moest donderdag Hurkacz verslaan om door te gaan na zijn nederlaag in drie sets tegen Daniil Medvedev. Het was amper te merken dat de Duitser onder druk stond. In de eerste set denderde hij meteen door naar 4-0 en bleef ook daarna dominant. Zijn Poolse opponent had in de tweede set meer verweer, maar kreeg geen hoop op een zege.