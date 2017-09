Zverev, Tsonga en Dimitrov naar ABN AMRO Tournament

Vader hoopt dat Nancy van de Ven bij slotrace met 'enorme druk' kan omgaan

13:01 VLISSINGEN - De Vlissingse Nancy van de Ven kan zondag in het Franse Villars sous Ecot geschiedenis schrijven. Nog nooit werd een Nederlandse motorcrossster namelijk wereldkampioene. Máár dan moet de leidster in de WK-stand wel de drie overgebleven concurrentes achter zich houden, wetende dat de verschillen in de stand miniem zijn.