Zverev treft tiener De Minaur in finale Washington

Mandy Deurloo heeft geen spijt van haar beslissing

4 augustus NISSE - Het niveau op Jumpin' De Weel stijgt, net als de temperatuur, naar een ongekende hoogte. Een foutloze ronde is niet voldoende. Snelheid is geboden om zich bij de prijswinnaars te kunnen voegen. Mandy Deurloo uit Tholen toonde zich dan ook tevreden met haar tweede plaats in de rubriek M groep twee direct op tijd.