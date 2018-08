Zverev opnieuw de beste in Washington

Suurmond eindigt in Boulder net buiten de top tien

5 augustus BOULDER - Marcel Suurmond is er tijdens de 70.3-wedstrijd in het Amerikaanse Boulder in zijn leeftijdscategorie (40-44 jaar) net niet in geslaagd om bij de beste tien de eindigen. De Vlissingse triatleet kwam na 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen als dertiende binnen, in een tijd van 4 uur, 52 minuten en 48 seconden.