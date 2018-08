Zverev nog één stap verwijderd van titelprolongatie Washington

Apeldoorn haalt na WK in 2018 ook EK baan in 2019 binnen

22:37 De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden in 2019 in Apeldoorn verreden. Dat heeft een official van de overkoepelende Europese wielerfederatie in Glasgow laten weten. In de Schotse stad vindt momenteel het EK plaats.