Zverev naar laatste vier in Monte Carlo

Goes heeft wat goed te maken tegen EHC

17:14 GOES - De nummer voorlaatst in de zondag-hoofdklasse bezoekt dit weekend sportpark ‘t Schenge. Goes heeft nog een appeltje te schillen met EHC. Het heenduel eindigde in een pijnlijke 3-0- nederlaag voor de Goesenaren. Trainer Rogier Veenstra trekt het boetekleed aan: ,,Dat lag denk ik aan mij.”