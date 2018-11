Zverev naar laatste vier bij ATP Finals na zege op Isner

Tovaal kan na 446 duels nog altijd rekenen op routinier Wiebrens (50)

7:00 GOES - Hij nadert de mijlpaal van 450 wedstrijden in het eerste team van Tovaal en is op weg het clubrecord van Sjoerd van Benthem in handen te krijgen. Nog iets om naar uit te kijken: een mogelijke promotie naar de eerste klasse, het niveau waarop zelfs Jan-Joost Wiebrens (50) in zijn lange carrière nooit heeft gespeeld. Na zeven wedstrijden voert het gepromoveerde Tovaal de ranglijst aan, met het maximale resultaat. Zondag komt het in de middenmoter Tilburg naar sportpark Het Schenge.