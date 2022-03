Zverev leidt Duitsers naar Daviscup Finals, Fernandez weer in finale Monterrey

Alexander Zverev heeft de Duitse tennisploeg naar de Daviscup Finals geslagen. De nummer 3 van de wereld had met twee overwinningen in het enkelspel een belangrijk aandeel in de zege op Brazilië in Rio de Janeiro (1-3). Zverev haalde het ticket voor de finaleronde binnen door Thiago Monteiro met 6-1 7-5 te verslaan.

,,We hebben het deze week allemaal zeer goed gedaan”, zei de kopman van de Duitse ploeg, die vrijdag al Thiago Seyboth Wild had geklopt (6-4 6-2). De Brazilianen trokken de stand gelijk via een zege van Monteiro op Jan-Lennard Struff, maar Kevin Krawietz en Tim Pütz zetten Duitsland weer op voorsprong door het dubbelspel te winnen.

,,Dit was mijn leukste week van dit jaar”, zei Zverev, die vorige week werd gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco vanwege wangedrag richting de umpire. Hij zou in eerste instantie de Daviscup-wedstrijd tegen Brazilië overslaan, maar besloot na alle gebeurtenissen in Mexico om alsnog mee te doen.

De Nederlandse tennissers plaatsten zich zaterdag ook voor de Daviscup Finals. De equipe van Paul Haarhuis versloeg Canada in Den Haag met 4-0. Op Canada na bereikten vrijwel alle landen die een geplaatste status hadden voor de kwalificatieronde de Finals van later dit jaar.

Titelverdedigster Fernandez weer in finale Monterrey

Leylah Fernandez heeft voor het tweede jaar op rij de finale bereikt van het WTA-toernooi in Monterrey. Op het Mexicaanse hardcourt was de 19-jarige Canadese in de halve finales te sterk voor Beatriz Haddad Maia uit Brazilië: 6-1 6-4. Vorig jaar veroverde Fernandez in Monterrey haar eerste titel op het hoogste niveau.

Volledig scherm Leylah Fernandez © EPA

De nummer 21 van de wereld, die afgelopen jaar de finale van de US Open verloor van de Britse qualifier Emma Raducanu, strijdt om de eindzege met de 20-jarige Colombiaanse Camila Osorio. De nummer 44 van de wereld was met 6-4 6-4 te sterk voor Nuria Parrizas Diaz uit Spanje. De Colombiaanse veroverde in 2021 in eigen land in Bogotá haar eerste WTA-titel en stond ook op Tenerife in de finale.