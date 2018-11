Zverev klopt Federer en is finalist in Londen

IJsbrand Chardon wint wereldbe­ker in Stuttgart

17:32 IJsbrand Chardon heeft de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart op zijn naam geschreven. De menner uit Schipluiden bleef de Belg Glenn Geerts (tweede) en de Hongaar József Dobrovitz (derde) voor. Het was, na 2007 en 2016, de derde keer in zijn loopbaan dat Chardon de beste was in Stuttgart.