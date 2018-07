Zverev in vijf sets en twee dagen langs Fritz

Middelburg is klaar voor de Robin van Per­sie-gek­te

12:01 MIDDELBURG - Is Robin van Persie erbij? Het is de prangende vraag die voetbalminnend Zeeland in een wurggreep houdt. De man van de wereldberoemde snoekduik in Salvador. De topscorer aller tijden van Oranje. Van Persie in actie op het hoofdveld van sportpark Veerse Poort; het klinkt onwerkelijk.