Zverev in twee sets langs Ferrer

Kerkhove klopt Williams-zussen in Fed Cup: 'It's amazing!'

15:06 ASHEVILLE - Tennisster Lesley Kerkhove zorgde zondagavond voor een daverende verrassing in het Fed Cup-duel met de Verenigde Staten. Samen met Demi Schuurs versloeg ze de ooit zo onklopbare Williams-zussen. Het duel in Asheville eindigde in 6-2 6-3.