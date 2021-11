Zverev houdt Djokovic uit eindstrijd ATP Finals

Het is het derde jaar op rij dat Djokovic (34) ontbreekt in de finale van het eindejaarstoernooi. In 2015 was hij voor het laatst de beste op het evenement voor de acht beste tennissers van het seizoen. Het enerverende duel tussen de 20-voudig grandslamkampioen en regerend olympisch kampioen duurde 2 uur en 28 minuten. Zverev maakte het af met een lovegame en besloot het duel met een ace, zijn veertiende van de wedstrijd.

Lange slagenwisselingen volgden elkaar op de snelle indoorbaan in Italië in rap tempo op en Djokovic en Zverev haalden het beste in elkaar naar boven. Zverev toonde zich bijzonder taai en dwong Djokovic met diepe groundstrokes met regelmaat tot wanhoop.

In de slotfase van de eerste set overleefde Zverev bij een 5-4-achterstand een setpunt, waarna hij in de tiebreak foutloos was. In de tweede set herpakte Djokovic zich, maar Zverev toonde mentale veerkracht. Aan één break in de beslissende set had hij voldoende voor de overwinning. In de zomer was Zverev in de halve finales van de Olympische Spelen ook te sterk voor de Serviër.

,,Het kost uren en veel fysieke kracht om hem te verslaan. Maar ik ben blij dat het is gelukt”, zei de wat vermoeide Zverev na afloop.

Finale tegen Ruud

De 24-jarige Zverev neemt het zondag in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev, die de Noor Casper Ruud met 6-4 6-2 kansloos liet. Zverev, die het toernooi in 2018 wist te winnen, was in de groepsfase met 7-6 in de derde set nét de mindere van de mondiale nummer 2.

Djokovic, vijfvoudig kampioen op de ATP Finals, sluit het jaar wel af als de nummer 1 van de wereld.