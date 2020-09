Zverev heeft in Parijs moeite met debutant

Veere ontloopt de buien, maar kan derde nederlaag niet ontlopen

21:19 VLISSINGEN – Waar veel Zeeuwse tennisteams op zaterdag niet in actie kwamen vanwege de weersomstandigheden mocht Veere wel aantreden. De Walcherenaren gingen in Etten-Leur met 5-1 onderuit en leden zodoende hun derde nederlaag op rij in de hoofdklasse. Een dag later boekten zowel Hulster Ambacht als Tiola in de tweede klasse wel een overwinning.