Zverev geplaatst voor World Tour Finals

Karelse en Veenstra willen nog steeds op zaterdag spelen

15:07 VLISSINGEN - De trainers van Vlissingen en Goes spreken zich uit om hun onderlinge competitiewedstrijd in de hoofdklasse van het zondagvoetbal toch op zaterdag 11 november te spelen. Donderdag maakte Vlissingen via Twitter bekend dat Goes de derby vanwege financiële reden niet op zaterdag wil spelen, maar gewoon op zondag 12 november.