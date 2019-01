Zverev en Kerber met Duitsland naar finale Hopman Cup

Kerber was met 6-4 6-4 te sterk voor Ashleigh Barty. Zverev had aansluitend tegen Matthew Ebden ook twee sets nodig: 6-4 6-3. In het afsluitende dubbel staat niets meer op het spel.

Zwitserland, met Belinda Bencic en Roger Federer, verzekerde zich donderdag al van de eerste plaats in poule B.



Vorig jaar ging de eindzege in de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde tennisteams, naar de Zwitsers. Ook toen namen Bencic en Federer het op tegen Kerber en Zverev. Kerber en Federer wonnen in het enkelspel, waarna de beslissing viel in het dubbel.