Zverev eenvoudig naar tweede ronde US Open

Van der Lijke: 'Die zege gaat er hoe dan ook komen'

28 augustus VLISSINGEN - Met een plek bij de eerste tien in het klassement en een plaats bij de eerste vijf in de derde en vierde rit, was Nick van der Lijke afgelopen week één van de smaakmakers in de Ronde van Duitsland. De uit Middelburg afkomstige coureur (26) rijgt de topnoteringen al maanden aaneen, al zat een zege er nog niet in. ,,Maar die gaat er hoe dan ook een keer komen”, is Van der Lijke strijdvaardig.